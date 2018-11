Снукър Титлите на Рони О’Съливан, откакто стана на 40 години 12 ноември 2018 | 13:47 0 0 0 0 1 Невероятният Рони О’Съливан бе далеч от най-доброто си ниво във финала на “Шампион на шампионите”, но въпреки това (с малко късмет) попречи на Кайрън Уилсън да направи паметен обрат и спечели драматично с 10:9, за да триумфира за трети път в кариерата си в престижния турнир по снукър в зала “Рико” в Конънтри. "More turns than a roundabout...'



What a dramatic deciding frame last night.



Congrats to @ronnieo147 on his third Champion of Champions Title, closing this one out with his 11th century of the week. pic.twitter.com/cpb92KomL5 — Unify Sports Management (@UnifyMgt) November 12, 2018 Това е пореден трофей за суперзвездата, откакто навърши 40-годишна възраст, с което продължи изумителното представяне на “випуск ’92” - той, Марк Уилямс и Джон Хигинс, станали професионалисти именно преди 26 години и доминиращи на зеленото сукно и до днес. Откакто стана на 40, Рони О’Съливан вече има на сметката си: 2 титли от “Мастърс”

1 титла от Шампионата на Обединеното кралство

1 титла от Световната Гран при

1 титла от Откритото първенство на Уелс

1 титла от Откритото първенство на Англия

2 титли от Шанхай Мастърс

1 титла от Шампионата на играчите

Bet Here >> https://t.co/NGf2cMmF4F pic.twitter.com/Al3W0cvWG4 — NaijaBet.com (@NaijaBet) November 12, 2018 Иначе общо в кариерата си Ракетата има 66 купи от различни надпревари, като “Шампион на шампионите” не е ранкинг турнир и там сметката му остава 33, като той продължава да изостава с 3 от лидера във вечната класация по този показател Стивън Хендри. Джон Хигинс е с 30, а Стив Дейвис - с 28. Ronnie O'Sullivan this season...



Three tournaments

14 matches

13 wins

Two titles

20 centuries

147 One maximum break pic.twitter.com/34gn1im4wM — Sporting Life (@SportingLife) November 12, 2018 Само през този сезон пък О’Съливан изигра 14 мача, като записа само едно поражение - от Марк Дейвис на полуфиналите на English Open, като спечели трофеите в Шанхай и Ковънтри. Той реализира 20 сенчъри брейка и направи 1 максимум - 15-и във вълнуващата си кариера.

