Бътън сравни титлата си в GT с Формула 1

At 38-years-old, he's still winning! pic.twitter.com/LPkAvFVmht — The Sportsman (@TheSportsman) November 11, 2018 Дженсън Бътън чувства, че спечелването на титлата в японските GT серии в неговия дебютен сезон е толкова голям успех, колкото триумфът му във Формула 1 през 2009 г. Бътън и съотборникът му Наоки Ямамото спечелиха титлата в шампионата този уикенд на японското трасе "Мотеги" с три точки преднина в генералното класиране спрямо екипа с Lexus LC500 Ник Касиди и Рио Хиракава. С успеха си Бътън стана първият пилот, който печели титлата в своя дебютен сезон в GT сериите."Състезанието на "Мотеги" бе трудно. Те никога не са лесни и това ги прави още по-специални. Шампионатът е един от най-коравите в света. Това го казва човек, който е карал във Формула 1 за много дълъг период. Чувствам се като гост за този отбор, защото хората в него се борят за титла от толкова отдавна", сподели Бътън. Благодарение на него и Ямамото Honda станаха шампиони за първи път от 2010 г. насам. "Не мога да бъда по-щастлив. Последният шампионат, който спечелих, бе преди девет години. Това е много време". В заключителните обиколки на "Мотеги" Ник Касиди оказа сериозно напрежение върху Бътън, но все пак не го изпревари. Британецът пък успя да демонстрира прогреса си в справянето с трафика на пистата. "Стресът от последния стинт ме направи с десет години по-стар", допълни Бътън.

