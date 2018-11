Велфредо Леон заби 25 точки! Перуджа удари Модена в дербито на Италия (видео + снимки)

View this post on Instagram

#SuperLega #credembanca Luca Cantagalli, Lorenzo Bernardi e Julio Velasco oggi di fronte in Sir Safety Conad Perugia - Azimut Modena. Come in un amarcord, in queste settimane ci sembra di sfogliare un libro di piacevoli ricordi, rivivendoli in istantanee che racchiudono la storia della pallavolo italiana. A voi i commenti....

