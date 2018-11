Тухел разкритикува играта на ПСЖ, въпреки разгрома над Монако

Наставникът на Пари Сен Жермен Томас Тухел направи забележки за играта на тима в снощния мач с Монако, въпреки че парижани постигнаха разгромна победа с 4:0 над съперника си.

“Много съм щастлив от резултата и факта, че записахме 13-а поредна победа. Това е изключително. Въпреки това, малко съм разочарован от интензитета ни, структурата ни и качеството през първото полувреме. Беше добре, но се успокоихме от последните ни мачове, където бяхме под голямо напрежение. След първите два гола ни липсваше структура и интензитет. Монако можеше да ни вкара един или два гола. През второто полувреме бяхме по-сериозни. Резултатът е страхотен, но можеше да е и по-добре”, заяви Тухел след мача.

