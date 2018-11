Англия Защо Гуардиола се скара на Стърлинг след победата над Юнайтед? 12 ноември 2018 | 11:43 - Обновена 0 0 0 0 0



"Той направи едни движения с краката си, които можехме да си спестим, но е млад и ще поправи тези неща", обясни накратко Гуардиола след мача.



Иначе Стърлинг, който преди няколко дни подписа нов договор с клуба, изигра поредния си силен мач и имаше съществена роля за първия гол на The words Pep Guadiola was having with Sterling at the end of the game was apparently about this. He didn't like Raheem showboating at the end of the game. I can remember Cristiano Ronaldo doing a similar thing against Arsenal many years ago. #MCIMUN pic.twitter.com/K9q4Ydfgo4 — # (@R1Finesse) November 11, 2018 This is why Pep Guardiola is the best coach in the world because even after a great win he still has that desire to tell Sterling what he could do better pic.twitter.com/3rfFreAAZ5 — Brady Newstead (@bradynewstead) November 11, 2018 Перфекционизмът на Джосеп Гуардиола изкристализира секунди след последния съдийски сигнал на дербито на Манчестър, в което "гражданите" надиграха категорично "червените дяволи" и спечелиха с 3:1 на " Етихад Стейдиъм ". Първото, което направи испанецът след края на мача, бе да отиде до Рахим Стърлинг и да му се скара за един епизод в края, който изглеждаше на пръв поглед незначителен предвид резултата. "Гражданите" владееха дълбоко в половината на Юнайтед в добавеното време и се опитваха да задържат топката, разменявайки си къси пасове. Стърлинг, Сане и Фоудън бяха главните действащи лица в това упражнение. Английският национал обаче реши в един момент да спре размяната на подавания и започна да прави финтове около тъчлинията, след което Фелаини му изби топката. Проявата на Стърлинг първо изнерви Хуан Мата , който му направи забележка, а след това и самият Гуардиола се намеси."Той направи едни движения с краката си, които можехме да си спестим, но е млад и ще поправи тези неща", обясни накратко Гуардиола след мача.Иначе Стърлинг, който преди няколко дни подписа нов договор с клуба, изигра поредния си силен мач и имаше съществена роля за първия гол на Манчестър Сити

