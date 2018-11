Дейвид Хей скъса от хвалби Усик

Бившият световен шампион в полутежка и тежка категории Дейвид Хей скъса от хвалби Олександър Усик. Украинецът нокаутира Тони Белю, който прекрати кариерата на британската звезда след две поредни победи.

