Дилиън Уайт хвърли ръкавица към Усик

Британската боксова звезда в тежка категория Дилиън Уайт отправи предизвикателство към Олександър Усик. Украинецът спечели със забележителен нокаут срещу Тони Белю в събота вечер. Той не потвърди кога ще премине в тежка категория, но неговият промоутър Александър Красюк разкри, че точно това са плановете.

