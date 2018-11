Бейзбол Бивш MVP се пенсионира след 15 сезона в Минесота 12 ноември 2018 | 10:24 0 0 0 0 0



Роден в Сейнт Пол, само на 15 км от ст. "Таргет Фийлд" в Минеаполис, Мауър се превърна в емблема на отбора от Градовете близнаци. Той бе избран шест пъти за Мача на звездите (2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013), спечели три пъти "Златна ръкавица" (2008, 2009, 2010) и пет пъти "Сребърен слъгър" (2006, 2008, 2009, 2010, 2013).



A 6x All-Star, 2009 AL MVP and a 3x AL Batting Champion, among other incredible accomplishments, we thank you, Joe! Congrats on ending a phenomenal 15-year career at home. #JoeMauer pic.twitter.com/bD2tazAXme — #MLBPA (@MLB_PLAYERS) November 10, 2018

Най-силната му година беше 2009-а, когато постави рекорд за най-висок коефициент на батиране от кетчер в един сезон (.365) и получи наградата за най-полезен играч (MVP) в Американската лига. И до днес средният му коефициент в атака за периода му като кетчер (2004-2013) от .323 е най-високият в историята на Висшата лига за играч на тази позиция.



Мауър бе принуден да смени амплоато си, след като на 19 август 2013 г. отскочила от бухалката топка го удари в маската и предизвика мозъчно сътресение. От 2014 г. той заигра на първа база, но повече никога не беше същият играч в нападение.



After 15 seasons with the Twins, Joe Mauer is calling it a career pic.twitter.com/YEEUFpo8Tp — Bleacher Report MLB (@BR_MLB) November 9, 2018

От сантименти към публиката на Минесота в последния си мач през изминалия сезон Мауър отново облече кетчерската екипировка и клекна зад хоума, за да улови едно прощално хвърляне в 9-ия ининг от домакинството срещу Чикаго Уайт Сокс (5:4). След това ветеранът веднага беше сменен и емоционално си взе сбогом с феновете.



"След дълго обмисляне реших да се пенсионирам от бейзбола – написа Джо Мауър в



Джо Мауър обяви край на бейзболната си кариера след 15 сезона в Минесота Туинс. 35-годишният бивш кетчер и първи бейзмен бе избран от "близнаците" под №1 в драфта на МЛБ през 2001 г., дебютира за клуба на 5 април 2004 г. и изигра 1858 мача с униформата на тима, последния от които на 30 септември 2018 г.Роден в Сейнт Пол, само на 15 км от ст. "Таргет Фийлд" в Минеаполис, Мауър се превърна в емблема на отбора от Градовете близнаци. Той бе избран шест пъти за Мача на звездите (2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013), спечели три пъти "Златна ръкавица" (2008, 2009, 2010) и пет пъти "Сребърен слъгър" (2006, 2008, 2009, 2010, 2013).Най-силната му година беше 2009-а, когато постави рекорд за най-висок коефициент на батиране от кетчер в един сезон (.365) и получи наградата за най-полезен играч (MVP) в Американската лига. И до днес средният му коефициент в атака за периода му като кетчер (2004-2013) от .323 е най-високият в историята на Висшата лига за играч на тази позиция.Мауър бе принуден да смени амплоато си, след като на 19 август 2013 г. отскочила от бухалката топка го удари в маската и предизвика мозъчно сътресение. От 2014 г. той заигра на първа база, но повече никога не беше същият играч в нападение.От сантименти към публиката на Минесота в последния си мач през изминалия сезон Мауър отново облече кетчерската екипировка и клекна зад хоума, за да улови едно прощално хвърляне в 9-ия ининг от домакинството срещу Чикаго Уайт Сокс (5:4). След това ветеранът веднага беше сменен и емоционално си взе сбогом с феновете."След дълго обмисляне реших да се пенсионирам от бейзбола – написа Джо Мауър в открито писмо , публикувано вчера във в. "Минеаполис Стар-Трибюн" и в. "Сейнт Пол Пайъниър Прес". – Решението бе продиктувано от моето семейство и моето здраве. Рискът от сътресение винаги съществува. Благодаря, Минесота Туинс, благодаря и на вас, феновете, задето направихте кариерата ми специална и паметна. Заради вас напускам играта с любов и пълно с признателност сърце." 0 0 0 0 0 ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 184

1