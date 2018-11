Снукър Боговете на снукъра пожелаха триумф за Рони О'Съливан в "Шампион на шампионите"! 12 ноември 2018 | 00:24 - Обновена 0 0 0 0 5 Кайрън Уилсън се разплака след драматично загубения финал на "Мастърс" през януари от Марк Алън - първи за него от "Тройната корона" - а сега трябваше да стои и да поеме нов шамар по Боговете на снукъра, които не пожелаха да осъществи паметен обрат срещу Рони О'Съливан в битката за трофея от "Шампион на шампионите". Ракетата водеше с 6:3 след дневната сесия, но Воина се пребори по вълнуващ начин за аванс от 9:8, наказвайки неглижираните движения и непредизвиканите грешки на съперника си. Your 2018 Champion of Champions - @ronnieo147! pic.twitter.com/YYCtsd3SVV — Live Snooker (@Livesnooker) November 11, 2018 Пълната зала на стадион "Рико" в Ковънтри обаче аплодира шампионския сенчъри брейк на Гения от Чигуел в решителния 19-и фрейм за крайното 10:9, след като нелеп флук (и няколко неочаквани пропуска под напрежение) прекрати визитата на по-младия от двамата англичани. Пълната зала на стадион "Рико" в Ковънтри обаче аплодира шампионския сенчъри брейк на Гения от Чигуел в решителния 19-и фрейм за крайното 10:9, след като нелеп флук (и няколко неочаквани пропуска под напрежение) прекрати визитата на по-младия от двамата англичани. Congratulations to Ronnie O'Sullivan who has won the ManBetX @ChampOfChamps



Така О'Съливан за трети път в кариерата си вдигна трофея от "Шампион на шампионите" и спечели петия си финал в престижния турнир, като вече има 66 купи в невероятния си професионален път. Ракетата бе далеч от най-доброто си ниво и правеше доста неочаквани грешки и имаше доста голяма доза късмет да получи шанс да разчисти масата в 19-ия фрейм за успеха. И двамата майстори на щеката признаха, че са играли доста под възможностите си, но обясниха това с голямото напрежение. In terms of major invitational events O'Sullivan has now won...



Първият фрейм за вечерта продължи половин час и бе истински биткаджийски, като нито един от двамата майстори на щеката не можа да си помисли дори за реализиране на 5 червени и комбинация с цвят. Уилсън се представи по-добре по отношение на поставянето на снукъри и провокира пет фаула на О'Съливан в опита му да се измъква от тях. Уилсън се възползва да изгради преднина от около 40 точки и извади черната от игра, пращайки я на борд, като от другите цветове само кафяватата и розовата бяха по местата си. В крайна сметка при две оставащи червени на масата и шанс да открадне партията, Рони направи нелепа грешка по розова за среден джоб и прецени да не се занимава повече в опит да вземе фрейма - 6:4.

В следващата партия Уилсън почна първи с дълга червена и подхвана едва третия си халф-сенчъри брейк в двубоя, спирайки обаче само на 52. Той загуби идеалната позиция по групата червени и трябваше да разхожда бялата по дължината на масата към синята, която пропусна към горния десен джоб. Рони разчисти оставащите червени със серия от 46, но не можа да отбележи розовата към долния ляв джоб и Уилсън получи нов шанс. Той се нуждаеше от цветовете до синя и се сдоби с тях, за да намали изоставането си на 6:5, което бе впечатляващо на фона на по-ранното през деня изражение от 5:1 за Ракетата. A fluked red early on in the frame gave O'Sullivan the start to a break he desperately needed with Wilson on the war path. He wins the 12th frame to regain his two frame lead.



Третият фрейм в сесията се оказа най-краткият в мача до момента, като късметлийски флук по червена даде начало на печеливша визита за О'Съливан. Той набързо си осигури аванс от 7:5, но не можа да реализира сенчъри и спря на 94, след като пропусна предпоследната червена с лява ръка.

О'Съливан не можа да наниже повече от 16 точки в първата си резултатна визита след почивката и продължи тенденцията да не бъде безмилостен, когато излезе и се развихри между топките във финала. Уилсън нямаше лукса да разполага с черна за комбинация и изгради брейк от 56, комбинирайки с розова. Той обаче не извади късмет да раздвижи хубаво някоя от четирите червени, долепени за долния борд, при което трябваше да прекрати серията си. Рони пък не можа да вкара една от 1-точковите топки с плант от дълго разстояние и Воина получи необходимата възможност да се върне на сукното и да си подпечата фрейма - 8:6. A break of 56 from Wilson gives the Warrior a vital frame. He still trails 8-6, can he mount another comeback?



Двамата размениха пропуски по дълги червени на старта на следващата партия, преди все пак Ракетата да започне продуктивна визита. И този път обаче слабият му контрол над кюбола си пролича и той три пъти подред не можа да се позиционира добре, което доведе до пропуск по синята и край на поредицата от 56 точки. Уилсън обаче не се възползва от грешката и на свой ред направи непредизвикана такава по същата синя. Последва кратка сейфти размяна, в която О'Съливан направи грешка и остави масата на противника си, който заслужи похвали с пълното си разчистване (последната черна му бе необходима) на стойност 56, с което осъществи обрат във фрейма и намали до 8:7. Yet another twist in this epic tale as O'Sullivan misses a straightforward blue, allowing Wilson to steal the frame, a break of 56 from the Warrior means he is just one frame behind the Rocket yet again!



Ракетата подхвана брейк в следващия фрейм с чудесна дълга червена, но не сполучи с вторичния разбиващ удар в началото на визитата си, а след това не можа да реализира тънка червена към горния десен джоб и си седна със само 16 точки в актива. Уилсън пое предизвикателството и демонстрира забележителна концентрация и издръжливост под напрежение, за да отбележи сенчъри брейк от 104 и да изравни резултата - 8:8! Неузнаваемата и неубедителна игра на О'Съливан най-накрая му коства преднината във финала, като грешките му биваха наказани от непоколебимия съперник. Ракетата подхвана брейк в следващия фрейм с чудесна дълга червена, но не сполучи с вторичния разбиващ удар в началото на визитата си, а след това не можа да реализира тънка червена към горния десен джоб и си седна със само 16 точки в актива. Уилсън пое предизвикателството и демонстрира забележителна концентрация и издръжливост под напрежение, за да отбележи сенчъри брейк от 104 и да изравни резултата - 8:8! Неузнаваемата и неубедителна игра на О'Съливан най-накрая му коства преднината във финала, като грешките му биваха наказани от непоколебимия съперник. Warrior by name, Warrior by nature!



Уилсън продължи да бъде под пара и се възползва от ступора на О'Съливан, като направи трудно изграден брейк от 65, само за да бъде спрян от нелеп контакт с червена, която прати пред челюстите на джоба. Той остана без добра позиция, но можеше да реализира сложна синя за "зеления" джоб и да се възползва от инерцията си. Той предпочете обаче да прати черната на борд и да остави Ракетата без лесни цветове за комбинация и си навлече критики от коментатора на iTV 4 Стивън Хендри за негативното отношение към масата. Ракетата обаче наистина не можа да осъществи обрат, при положение че цветовете бяха в близост до боулк зоната, а последните червени и без това бяха достатъчно трудни. Така все пак Воина осъществи пълен обрат и поведе с 9:8! Уилсън изглеждаше сякаш държи съдбата си под контрол в началото на следващия фрейм, когато започна убедителна поредица на зеленото сукно и комбинираше уверено с черната. Той внезапно обаче трябваше да си седне при 61 на сметката си, защото пропусна червена, за която направи мост над групата и челюстите на горния ляв джоб не я приеха. Рони веднага трябваше да прави вторичен разбиващ удар и се справи сравнително добре, въпреки че една от червените отиде до дълъг борд и той я остави за последно. При 36 на сметката си той пробва екстравагантен крос-дабъл по нея, но вместо това я разходи заедно с бялата по цялата маса, а на всичкото отгоре извади късмет и постави снукър зад розова. Воина не можа да се измъкне качествено и просто я заложи за среден джоб, за да може Ракетата да я реализира и да продължи с разчистването на цветовете. Той се нуждаеше от всички останали топки за изравняване и ги прати в целта, за да стигне до 9:9 и да осигури на зрителите решителен 19-и фрейм! Do not go anywhere!



Уилсън направи ниско качествен сейфти удар и остави налична червена за Ракетата, а той се отнесе отговорно и концентрирано към следващите два-три удара, за които се изискваше максимална прецизност. Също така му се получи и вторичният разбиващ удар, а оттам нататък визитата му вървеше гладко. Той завърши по шампионски с 11-ия си сенчъри брейк в турнира на стойност 110 за крайната победа с 10:9 и третата титла от "Шампион на шампионите". @ronnieo147 , с победой на одном из любимых твоих турниров ! невероятно сложная, валидольная победа. Ты чудесно переломил ход игры в конце. Уф pic.twitter.com/vWBSBCOSlp — Антон Мёдов (@Dervensi) November 11, 2018 Уилсън направи ниско качествен сейфти удар и остави налична червена за Ракетата, а той се отнесе отговорно и концентрирано към следващите два-три удара, за които се изискваше максимална прецизност. Също така му се получи и вторичният разбиващ удар, а оттам нататък визитата му вървеше гладко. Той завърши по шампионски с 11-ия си сенчъри брейк в турнира на стойност 110 за крайната победа с 10:9 и третата титла от "Шампион на шампионите".

