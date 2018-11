Кузбас удари Зенит в Санкт Петербург, Полетаев заби 24 точки (видео + снимки)

View this post on Instagram

Александр Климкин«Кузбасс» сегодня был сильнее и заслуженно победил. Конечно, нам не хватало @ocamejo07, который получил повреждение во второй партии. Заменить этого игрока невозможно. #вкзенитспб #зениткузбасс #александрклимкин // Aleksandr KlimkinKuzbass was much stronger today and rightly won this game. We really needed @ocamejo07 who got an unhurt in the 2nd set. It is impossible to substitute him. #vczenitspb #zenit

