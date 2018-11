Усик може да се бие с Поветкин! Още четирима са потенциалните му съперници в тежка категория

“Сега пред него се откриват много възможности. След тази победа той стана много популярен във Великобритания. Дилиън Уайт и Дерек Чисора ще проведат реванш през декември и аз искам, Усик да бъде до ринга и да е готов за среща с победителя. Освмен това интерес към среща с Усик имат и Александър Поветкин, Джоузеф Паркър и Джарел Милър. Сега ще седнем и и ще обсъдим заедно с отбора. Мое мнение е, че Усик сега трябва да продължи в тежка категория. Това ще бъде много сложно, Тони Белю му се отдаде да бъде по-добър през първите 4 рунда. Усик ще се срещне на ринга и с Антъни Джошуа, и това ще биде гигантски бой”, заяви Еди Хърн.

За Тони Белю това бе последен двубой в неговата кариера.

