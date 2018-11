Шампионът Тур нанесе първа загуба на Поатие във Франция

View this post on Instagram

Superbe victoire 3-0 des Tourangeaux lors du derby !!! Bravo à toute l'équipe #toursvolleyball #tvb #Saison20182019 # derby # volleyball #victoire #tours #AlwaysMore

