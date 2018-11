Шампионска Лига УЕФА обмисля революционна промяна за мачовете от Шампионската лига 11 ноември 2018 | 13:48 - Обновена 0 0 0 0 5



Това предложение обаче е срещнало съпротивата на четирите големи европейски шампионата - английската Висша лига, испанската Примера дивисион, италианската Серия “А” и германската Бундеслига. Всички те официално са се обявили срещу промяната в писмо до УЕФА. От друга страна, останалите федерации настояват пред евроцентралата да промени решението си по четири отбора от тези държави директно да се класират за груповата фаза на Шампионската лига. Champions League proposes weekend games to scupper Super League plans: https://t.co/MjG0XFVcLe pic.twitter.com/MvUeJ6a18z — AS English (@English_AS) November 11, 2018 На 3-ти декември изпълнителният съвет на УЕФА предстои да обсъди два много важни въпроса. Единият е дали ВАР да се въведе още през този сезон, а не да се чака това да бъде сторено през следващия. Другият е евентуалното сформиране на трети европейски клубен турнир от 2021 година, с който броят на евроучастниците ще нарасне до 96.



