Китаец постави световен рекорд на 100 метра гръб в 25-метров басейн

Китайският плувец Ксу Джауй постави нов световен рекорд в дисциплината 100 метра гръб в 25-метров басейн по време на Световната купа в Токио. Новото най-добро постижение е 48.88 секунди, което е с 0.02 секунди по-бързо от предишния световен рекорд на Климент Колесников.

