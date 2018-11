Нешвил и Далас си вкараха девет гола и играха продължение

Нешвил постигна пета поредна победа, след като се наложи с 5:4 над Далас след продължение. Победното попадение за гостите реализира Матиас Екхолм 2:27 минути , който се разписа 2:27 минути след началото на добавеното време. Секунди по-рано Нешвил се справи и с численото превъзходство на Далас, което бе и най-добрият шанс на "звездите" да стигнат до успеха. За Нешвил точни бяха Райън Йохансен и Райън Хартман, както и Яник Уебър и Роман Йоси, докато за Далас се разписаха Тайлър Сегин, Джейсън Спеца, Тайкър Питлик и Денис Гурянов.

