Пастърнак с хеттрик, Бостън разби Торонто

Давид Пастърнак реализира 3 гола за победата на Бостън Бруинс с 5:1 над Торонто Мейпъл Лийфс в мач от поредния кръг на Националната хокейна лига. Другите два попадения за "мечоците" бяха дело на Патрис Бержерон и Брад Маршан, докато за Торонто почетното попадение бе дело на Джон Таварес. За канадския отбор загубата бе първа далеч от дома през сезона, но въпреки нея гостите остават на второ място в класирането в Атлантическата дивизия, докато пак там Бостън е на четвърта позиция.

So @pastrnak96, how'd you get ready for tonight's game?



"A good dinner maybe, a good breakfast...say a couple of swear words and went to bed." pic.twitter.com/CddHGb1Cvl