Зимни спортове Александер Георгиев спаси 34 удара и дузпа за триумф на Рейнджърс 11 ноември 2018 | 12:07 - Обновена 0 0 0 0 0 Александър Георгиев спаси 34 удара към вратата си и помогна на Ню Йорк Рейнджърс да спечели с 5:4 след дузпи при гостуването си на Кълъмбъс Блу Джакетс. Редовното време завърши 4:4, а при наказателните удари решителен се оказа голът на Джими Весей, който донесе успеха на "рейнджърите". Преди това Георгиев бе отразил ударите Артьоми Панарин, Антони Дюклер и Оливер Бьоркстранд. "I'm pretty confident going into shootouts because our guys are so skilled" pic.twitter.com/JjSUGQ20Ry — New York Rangers (@NYRangers) November 11, 2018 Всички осем гола в редовното време пък паднаха в първите два периода на мача. След откриващите 20 минути резултатът бе равен - 1:1 след попадения на Мика Зибанеяд за гостите и Кам Аткинсън за домакините. В началото на втората част Рейнджърс поведе с 3:1 чрез Павел Бухневич и Крис Крейдър, но Кълъмбъс отговори с три последователни гола на Пиер-Люк Дюбоа, Ник Фолино и Александър Венберг. 53 секунди преди края на втория период обаче Весей вкара за 4:4, което се оказа и последният гол от игра в мача. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 977

1