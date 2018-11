Каубоя отказа Майк Пери още в I рунд (видео + снимки)

Cowboy Cerrone makes light work of Mike Perry as he taps him to an armbar at #UFCDenver pic.twitter.com/9Go4u0sCqc — The MMA Bible (@TheMMABible) November 11, 2018

At this moment I knew a tap was coming #UFCDenver pic.twitter.com/CUmOyZmBCQ — Tatiana Suarez (@TSPMMA115) November 11, 2018 35-годишният Каубой не смята да спира и планира още битки в леката категория. Forever in the record books.@CowboyCerrone #UFCDenver pic.twitter.com/jxuKFdNfZP — UFC (@ufc) 11 ноември 2018 г. Той се е прицели в бой срещу настоящия шампион Хабиб Нурмагомедов, но за да стигне до него, ще трябва да натрупа още няколко победи. С тази победа Сероне отново се върна ком победите, след като през юни записа загуба срещу Леон Едуардс.35-годишният Каубой не смята да спира и планира още битки в леката категория.Той се е прицели в бой срещу настоящия шампион Хабиб Нурмагомедов, но за да стигне до него, ще трябва да натрупа още няколко победи.

Опитният 35-годишен Доналд “Каубоя” Серони се изправи срещу 8 години по-младия и много надъхан Майк Пери на UFC Fight Night 139 в Денвър, Колорадо. Срещата започна вихрено, като Пери пробва пръв атака. Серони също тръгна напред и нанесе силен кик и ляв прав в лицето на Пери. Последва контраатака на Пери, която отново завърши с клинч и размяна на кикове.Развръзката настъпи 90-секунди преди края на рунда, когато Каубоя избухна и свали Пери, но опитът му да приложи риър некед чоук не успя. Следващата маневра на Серони обаче беше фатална за Пери. Той му приложи триъгълник, последван от армбар, което принуди Пери да се предаде след 4,46 минути битка.След победата Серони качи в октагона невръстния си син, съпругата и дори баба си.