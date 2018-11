Сан Антонио надделя над Хюстън в дербито по между им

Сан Антонио се наложи с 96:89 над Хюстън в дербито на Югозападната дивизия в НБА. С основна заслуга за победата на "шпорите" бе центърът ЛаМаркъс Олдридж, който отбеляза 27 точки и към тях прибави 10 борби. Дерик Уайт също допринесе много за успеха с 14 точки и 8 борби, докато ДеМар ДеРоузън и Брин Форбс завършиха с по 13 точки за победителите.

