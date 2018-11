Голдън Стейт мина през Бруклин без проблеми и без Къри и Грийн

Макар и да игра без двама от основните си играчи в лицето на контузените Стеф Къри и Дреймонд Грийн, Голдън Стейт спечели без почти никакви проблеми домакинския си мач с Бруклин Нетс със 116:100.

Some big performances from KD & Quinn helped elevate the Dubs to their 11th win of the season!



See more in tonight's Game Rewind, presented by @verizon pic.twitter.com/gCMP0Phv30