Гловачки на полуфинал, справи се с коравия Максим Власов

Бившият световен шампион по бокс за професионалисти в полутежка категория Кжищоф Гловачки (Пол) се класира за полуфинала на Световните боксови суперсерии за трофея Мохамед Али. Той победи Максим Власов (Рус) с единодушно съдийско решение. Това беше 31-а победа за Гловачки. Полякът използваше своето мощно кроше, което беше ключът за триумфа.

Tough, gruelling fight between Glowacki and Vlasov ... In 12th, Glowacki seems to be winning OK, Polish crowd really behind Glowacki, chanting his name.