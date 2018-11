ММА Яир Родригес нокаутира "Корейското зомби" в зрелище на UFC Fight Night 139 11 ноември 2018 | 08:18 - Обновена 0 0 0 0 0

A year and a half off and you pull off the craziest finish EVER?!?!@PanteraUFC #UFCDenver pic.twitter.com/dzBmdFnBHo — UFC (@ufc) November 11, 2018 Мачът между Родригес и Юн започна без никакво опознаване. Мексиканецът започна с лоу кик, последван от ляво кроше. Последва размяна на удари, след като “Корейското зомби” тръгна в атака. Юн загуби равновесие след избутване, но бързо се върна. Кореецът разклати Родригес с ляв прав. Мексиканецът опита фронт кик, който не попадна в целта. Минута преди края на рунда Родригес се измъкна от голяма опасност, а в самия му край двамата се захванаха, но гонгът прекрати интересна развръзка в този равностоен рунд. Вторият рунд започна с десен прав в лицето на Юн, който не трепна и продължи да настъпва. Кореецът притисна Родригес до мрежата. Ролите се размениха, последва непозволен удар в слабините срещу “Корейското зомби”, но той продължи бързо битката. Мексиканецът започна да използва по-често кикове, които Юн понасяше невъзмутимо. Юн опита да хвърли Родригес, но се оказа “изтърсен” от гърба му. Размяната на удари продължи от стойка. Юн пое два силни кика в лицето, но остана на крака. И двамата бойци излязоха в третия рунд с идеята да е последен. This is the data from the Global Scorecard for Korean Zombie vs. Yair Rodriguez.



The Korean Zombie was literally one second away from winning this fight #UFCDenver pic.twitter.com/na2yWD6jNn — Verdict (@VerdictMMA) November 11, 2018 Мексиканецът продължи да тормози Юн с кикове, докато кореецът продължаваше незасегнат да настъпва. Две минути преди края Юн тръгна в атака, която не спря дори и след като инкасира нова серия удари в главата. Родригес опита акробатично изпълнение в края, но рундът свърши. Четвъртият рунд продължи в познатото русло. Кореецът използваше ръцете, докато Родригес залагаше на краката. С мощна атака Юн изтласка съперника край мрежата. Мексиканецът имаше претенции за непозволен удар, но съдията не видя нарушение на правилата. И двамата бойци понесоха много удари, но останаха на краката си и така мачът влезе в пети рунд. Юн започна силно, като нанесе значителни поражения в лицето на мексиканеца. Родригес опита атака в краката на Юн, но без успех.

Канонадата от удари продължи до самия край на рунда, а развръзката настъпи секунди преди края на срещата, когато Родригес нокаутира Юн с лакът без да поглежда към него. Мексиканецът Яир Родригес нокаутира корееца Чан Сун Юн секунда преди края на петия рунд в централния двубой на UFC Fight Night 139 в Денвър, Колорадо. Двубоят оправда големите очаквания, като двамата бойци дадоха всичко от себе си в октагона, а финалът беше изключително зрелищен. “Корейското зомби” тръгна в атака десетина секунди преди финалния гонг, когато получи удар с лакът в лицето и се строполи безпомощен. Буквално секунда преди това той беше напът да спечели мача, тъй като имаше леко предимство пред мексиканеца.Мачът между Родригес и Юн започна без никакво опознаване. Мексиканецът започна с лоу кик, последван от ляво кроше. Последва размяна на удари, след като “Корейското зомби” тръгна в атака. Юн загуби равновесие след избутване, но бързо се върна. Кореецът разклати Родригес с ляв прав. Мексиканецът опита фронт кик, който не попадна в целта. Минута преди края на рунда Родригес се измъкна от голяма опасност, а в самия му край двамата се захванаха, но гонгът прекрати интересна развръзка в този равностоен рунд. Вторият рунд започна с десен прав в лицето на Юн, който не трепна и продължи да настъпва. Кореецът притисна Родригес до мрежата. Ролите се размениха, последва непозволен удар в слабините срещу “Корейското зомби”, но той продължи бързо битката. Мексиканецът започна да използва по-често кикове, които Юн понасяше невъзмутимо. Юн опита да хвърли Родригес, но се оказа “изтърсен” от гърба му. Размяната на удари продължи от стойка. Юн пое два силни кика в лицето, но остана на крака. И двамата бойци излязоха в третия рунд с идеята да е последен.Мексиканецът продължи да тормози Юн с кикове, докато кореецът продължаваше незасегнат да настъпва. Две минути преди края Юн тръгна в атака, която не спря дори и след като инкасира нова серия удари в главата. Родригес опита акробатично изпълнение в края, но рундът свърши. Четвъртият рунд продължи в познатото русло. Кореецът използваше ръцете, докато Родригес залагаше на краката. С мощна атака Юн изтласка съперника край мрежата. Мексиканецът имаше претенции за непозволен удар, но съдията не видя нарушение на правилата. И двамата бойци понесоха много удари, но останаха на краката си и така мачът влезе в пети рунд. Юн започна силно, като нанесе значителни поражения в лицето на мексиканеца. Родригес опита атака в краката на Юн, но без успех.Канонадата от удари продължи до самия край на рунда, а развръзката настъпи секунди преди края на срещата, когато Родригес нокаутира Юн с лакът без да поглежда към него. That elbow is insane! #UFCDenver pic.twitter.com/Bn5RwfkzNS — Trevor Robb (@TrevorRobb_) November 11, 2018 At this moment I knew a tap was coming #UFCDenver pic.twitter.com/CUmOyZmBCQ — Tatiana Suarez (@TSPMMA115) November 11, 2018 Развръзката настъпи 90-секунди преди края на рунда, когато Каубоя избухна и свали Пери, но опитът му да приложи риър некед чоук не успя. Следващата маневра на Серони обаче беше фатална за Пери. Той му приложи триъгълник, последван от армбар, което принуди Пери да се предаде след 4,46 минути битка. След победата Серони качи в октагона невръстния си син, съпругата и дори баба си. В друг интересен двубой опитният 35-годишен Доналд “Каубоя” Серони се изправи срещу осем години по-младия и много надъхан Майк Пери. Срещата започна вихрено, като Пери пробва пръв атака. Серони също тръгна напред и нанесе силен кик и ляв прав в лицето на Пери. Последва контраатака на Пери, която отново завърши с клинч и размяна на кикове.Развръзката настъпи 90-секунди преди края на рунда, когато Каубоя избухна и свали Пери, но опитът му да приложи риър некед чоук не успя. Следващата маневра на Серони обаче беше фатална за Пери. Той му приложи триъгълник, последван от армбар, което принуди Пери да се предаде след 4,46 минути битка. След победата Серони качи в октагона невръстния си син, съпругата и дори баба си. Cowboy Cerrone makes light work of Mike Perry as he taps him to an armbar at #UFCDenver pic.twitter.com/9Go4u0sCqc — The MMA Bible (@TheMMABible) November 11, 2018 В най-интересния мач при дамите се изправиха Ракел Пенингтън и Джърмейн де Рандами. Първият рунд започна обещаващо, но след това премина почти изцяло в клинч, като Пенингтън беше притиснала своята съперничка край мрежата. Холандката от своя страна успя да нанесе хубав удар в лицето на Пенингтън, която прокърви. Вторият рунд не се различаваше много от първия и всичко остана за решаване в третия. Пенингтън тръгна в атака от самото начало. Дългите крайници на холандката й даваха известно предимство, като тя методично настъпваше и нанасяше удари. Пенингтън отговори с два опита за кикове, след което отново холандката беше притисната до мрежата. Американката пробва влизане, но неуспешно. Двете бяха разделени и върнати в центъра на октагона, а около минута преди края Пенингтън предприе атака на отчаянието и тръгна ва банк, но без ефект. В крайна сметка с единодушно съдийско решение за победител беше обявена Де Рандами. Another close one that goes to the judges!



How'd you score this fight? #UFCDenver pic.twitter.com/FSrgW0ypdh — UFC (@ufc) November 11, 2018 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1342

1