Скандално съдийско решение прати Маирис Бриедис на полуфинал

Скандално съдийско решение прати Маирис Бриедис (Лат) на полуфинал в Световните боксови суперсерии за трофея „Мохамед Али“. В четвъртфинал от турнира в полутежка категория той победи Ноел Микаелян (Гер) на галавечер в Чикаго (САЩ). Латвиецът беше неузнаваем на ринга. Той много рядко успяваше да вкара чисти удари. За сметка на това Микаелян беше доста по-бърз и с много добра защита създаваше огромни проблеми на човека, който едва не победи Олександър Усик.

#Briedis is really struggling through 6. Could the number 1 seed go out already? #wbss