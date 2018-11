Второ реми в мача за световната титла между Карлсен и Каруана

С реми завърши и втората партия от мача между норвежеца Магнус Карлсен и американеца Фабиано Каруана за световната титла по шахмат, който се провежда в британската столица Лондон.

За разлика от първата партия, в който двамата най-силни шахматисти в световната ранглиста сътвориха истински 7-часов шах маратон, във втората те доста по-бързо си стиснаха ръцете и на 48-мия ход се примираха равния резултат.

And it is on! The first ceremonial move for Caruana was made by Hollywood actor @WoodyHarrelson, and it was 1.e4. Carlsen replied 1…c5 and we have the first Sicilian defense!

Photos by @davidllada for @theworldchess pic.twitter.com/bhIKQgYEYd