Бокс Крола взе статута на претендент за титлата на WBA и мечтае за Ломаченко 11 ноември 2018 | 00:19



116-112

116-112

116-112



Anthony Crolla beats Daud Yordan via unanimous decision and is now the mandatory challenger to Vasyl Lomachenko's WBA lightweight title pic.twitter.com/DMEwJbUYTb — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) November 10, 2018



Anthony Crolla is now mandatory challenger to WBA lightweight champion Vasyl Lomachenko. Hopefully he's the next Ukrainian God we get to see in this country. — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 10, 2018

Така Крола получи правото да се боксира за световната титлата на WBA, като има голяма вероятност да се изправи срещу един от най-добрите боксьори в света в момента - Васил Ломаченко. Англичанинът Антъни Крола (вече 34-6-3, 13 КО) спечели елиминационния мач за статута на претендент за световната титла на WBA в лека категория. Любимецът на публиката в Манчестър спечели по точки с единодушно решение (116:112, 116:112, 116:112) срещу Дауд Йордан (вече 38-4-0, 26 КО) по време галата в родния му град преди мега сблъсъка между Тони Белю и Александър Усик.Британецът спечели повечето от рундовете, като само в шестия, деветия и в последния индонезиецът имаше отчетливо предимство. Крола бе по-разнообразният боксьор, като най-вече използваше левия си прав, но също така преливаше успешно в различни комбинации от удари. Йордан пък се опита да стигне до нещо най-вече с бързи удари, когато притискаше съперника до въжетата, но англичанинът в повечето случаи успяваше да се защити без големи трудности.Така Крола получи правото да се боксира за световната титлата на WBA, като има голяма вероятност да се изправи срещу един от най-добрите боксьори в света в момента - Васил Ломаченко.

