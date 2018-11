Бокс Седма победа с бърз нокаут за Бърнс на галавечерта в Манчестър 10 ноември 2018 | 22:58 - Обновена 0 0 0 0 0 Първият световен шампион в три дивизии на Шотландия Рики Бърнс (вече 43-7-1, 16 КО) записа вълнуваща победа с нокаут в края на третия рунд срещу Скот Кардъл (23-3-1, 7 КО) на галавечерта в “Манчестър Арена”, чийто основен сблъсък е Александър Усик - Тони Белю. Ricky Burns vs. Scott Cardle just getting started here. #UsykBellew pic.twitter.com/4SX7vjf6PO — Sheldan Keay (@SheldanKeay) November 10, 2018

WHAT A KNOCKOUT!



Ricky Burns knocks out Scott Cardle in the 3rd round on the #UsykBellew undercard. pic.twitter.com/oYtKZ665bO — TeamFA (@TeamFA) November 10, 2018

Междувременно той отново демонстрира и обичайно добрата си работа с водещата лява ръка, а Кардъл изглеждаше сякаш ще си има много неприятности, тъй като още в първите два рунда получи доста чисти удари от десницата на опонента си. Дясно кроше в началото на третия рунд разкървави лявото око на Кардъл, а около 1 минута преди гонга класическа комбинация ляв - десен го прати на земята. Реферът на ринга дори не отброи до повече от осем, преди да маркира победата с нокаут. За седми път в кариерата си Бърнс спечели с нокаут в рамките на първите четири рунда. Той загатна, че ще бъде агресивен от самото начало на битката, защото още в началните 360 секунди нанесе няколко тежки попадения с дясната си ръка.Междувременно той отново демонстрира и обичайно добрата си работа с водещата лява ръка, а Кардъл изглеждаше сякаш ще си има много неприятности, тъй като още в първите два рунда получи доста чисти удари от десницата на опонента си. Дясно кроше в началото на третия рунд разкървави лявото око на Кардъл, а около 1 минута преди гонга класическа комбинация ляв - десен го прати на земята. Реферът на ринга дори не отброи до повече от осем, преди да маркира победата с нокаут. Ricky Burns KO pic.twitter.com/sKL6pXDEZK — // (@SarriEdition) November 10, 2018

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 814

1