Усик нокаутира и разплака Белю в 8-ия рунд (видео + галерия)

Абсолютният и неоспорим световен шампион в полутежка категория Александър Усик (вече 16-0, 12 KO) нокаутира в края на осмия рунд една от британските звезди в дивизията Тони Белю (вече 30-3-1, 20 KO).

@@@

Така галавечерта в "Манчестър Арена" завърши по възможно най-зрелищния начин, а зрителите останаха разочаровани, че не видяха сензация и в крайна сметка фаворитът оправда статута си на такъв и запази всички четири пояса на световните федерации, както и този на списание "Ринг".

Usyk noquea a Bellew en el octavo. Triste final para el esforzado boxeador británico, pero el ucraniano está en otro nivel. Tiene de sobra para los pesos pesados #CombateSPACE #UsykBellew pic.twitter.com/Qqivmr7sLq — GolpedePoder (@GolpedePoder) November 10, 2018

Англичанинът започна доста силно и се възползва от пасивността на Усик, за да му създаде проблеми в първите три рунда, но постепенно олимпийският шампион от Лондон 2012 започна да става по-ефективен с водещата си дясна ръка. След петия рунд движението на Белю стана по-бавно, гардът му често бе ниско и той не блестеше с движение, като твърде често се застояваше до въжетата и в ъглите на ринга. Усик пък започна да намира идеалната дистанция и в крайна сметка комбинациите му свършиха работа, като именно интензитетът на лявата му ръка доведе до нокаута.

Usyk is out here taking souls #UsykBellew pic.twitter.com/zUHS3tsYKV — Rory Calhoun (@DFSBBallGuy) November 10, 2018

Белю изпадна в сълзи след поражението и поздрави шампиона, като това е първата му загуба в полутежка категория и вероятно е последният му мач, защото ще обяви отказването си, но не е изключено отново да се завърне срещу битка със сериозен хонорар и интерес. Усик пък почти сигурно ще оваканти поясите си, за да преследва слава в по-горната тежка категория.

ПЪРВИ РУНД

Двамата започнаха предпазливо с мерене на дистанцията и без поемане на каквито и да е рискове. Усик тестваше гарда на съперника с десни прави във въздуха, а Белю пласира десен прав в тялото. Англичанинът добави и десен прав в главата, париран частично от ръкавицата, но Усик не отстъпваше от позицията си в средата на ринга, макар и да не поставяше под напрежение Белю. Двамата размениха по един десен прав в края на рунда, който вероятно съдиите присъдиха на фаворита на местните фенове.

ВТОРИ РУНД

Усик започна доста по-активно и веднага пласира два десни прави и един ляв прав в тялото на противника, който вече бе плътно до въжетата. Англичанинът отново пробваше удари в тялото и те бяха най-ефективни за него от началото на двубоя, а публиката се зарадва при един десен прав на Белю в главата на Усик. Украинецът чак при 45 секунди преди края вкара десен прав в главата на противника си и наруши баланса му, но рундът завърши с ляво кроше (нечисто) на Белю.

ТРЕТИ РУНД

Усик започна с ляв прав в главата и мощен ляв прав в главата на Белю, който малко по-късно контрира с дясно кроше под брадичката. Англичанинът отново бе пратен до въжетата, но се защитаваше добре и двамата размениха десни прави, преди нов ляв прав в главата на Белю да бе пласиран с по-отчетлива сила. Бомбардировача опитваше да е агресивен и да пуска повече комбинации, а Усик се задоволяваше повече с водещата си дясна ръка.

ЧЕТВЪРТИ РУНД

Страхотни две леви крошета на Усик разклатиха Белю, който дори обръщаше гръб на противника си, когато се защитаваше. Защитата му все пак бе на ниво и избягваше повечето десни прави на опонента и опитваше да контрира, като го направи 1:20 секунди преди края с ляв ъперкът и ляво кроше в главата. Усик бе малко по-ефективен към края на рунда с десните си прави, но комбинациите му не се получаваха, защото ескиважите на Белю бяха отлични. И в този рунд той се прояви като шоумен и гледаше да се перчи пред феновете в Манчестър.

ПЕТИ РУНД

Белю пак започна до въжетата, но демонстрираше много добро движение, но Усик го застигна с десен прав в главата и ляв прав в тялото, което вече провокира англичанинът да отиде към средата на ринга. Нов десен прав в главата на противника все пак даваше някакво предимство на Усик, който намери брилянтно съперника си с ляво кроше.

@@@

Белю държеше гарда си ниско и бе разлюлян за секунда, след което пак отиде до въжетата и се защитаваше. С изключение на десен прав в тялото, украинецът не пласира нищо особено чисто, но пък това бе първият рунд отчетливо в негова полза.

ШЕСТИ РУНД

Usyk has figured out by now to be quick with that lead foot and cut an angle. #UsykBellew pic.twitter.com/Wv1x0uibfH — Ramón Antonio (@comodiceramon) November 10, 2018

Белю парира мощно ляво кроше, но залитна след това и контрира с десен в тялото. Усик ставаше по-успешен с атаките си с водещата ръка, но така и не записваше чисти попадения с лявата си. Той обаче все повече заемаше ролята на агресор, макар и да не притесняваше сериозно Белю до края на рунда, с изключение на десни прави. Англичанинът пласира десен прав в последните секунди в главата на украинеца, но той пък отговори с ляво кроше, което отново разклати Белю.

СЕДМИ РУНД

Усик продължи тенденцията да увеличава броя на попаденията с водещата ръка и доста повече да оправдава статута си на фаворит. Белю през цялото време бе притиснат до въжетата, но към края на рунда все пак пласира лявото си кроше в главата на опонента, който не спираше да го тормози. Десните прави на Усик продължаваха да жилят и вече оставаха видимо зачервяване на лявата скула на Белю. Англичанинът пробва късна атака, но без да запише чисто попадение и по-скоро отново загуби рунда.

Усик все впевненіший, пропускаючи незначні удари, помічаємо легку посмішку на його обличчі. А стоп кадр ілюструє весь 7-й раунд, Усмк в ударі, тримаємо кулаки#Усик #Usyk #UsykBellew pic.twitter.com/HnEdDJnUpy — rossbross (@rossbross2) November 10, 2018

ОСМИ РУНД

Комбинация от три удара с лява ръка в началото на Усик доста повече увеличиха подутината на лявата скула на Белю, а пък десните прави на украинеца разбиха устната му. Нова порция леви крошета разлюля пак Белю и той едвам се придържаше на въжетата, а ляво кроше при 57 оставащи секунди вече прати англичанина на земята. Реферът Тери О'Конър започна да отброява, но стигна само до седем, преди да маркира нокаута!

@@@