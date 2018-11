Кръв и счупен нос прекратиха зрелищна 7-рундова битка в Манчестър

Огромният любимец на местните фенове Дейв Алън (вече 16-4-2, 13 КО) ги зарадва с нова победа в боксовата галавечер в “Манчестър Арена”, чиято основна битка е дългоочакваната между Александър Усик и Тони Белю. Алън наложи превъзходството си в приятен за гледане открит двубой срещу малко познатия в Европа аржентинец Ариел Естебан (вече 8-2, 5 КО), чийто ъгъл реши да прекрати боя преди началото на осмия рунд, след като носът му бе разкървавен и вероятно счупен.

