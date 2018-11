Бокс Огромна подутина на око спря първия двубой от боксовата галавечер в Манчестър 10 ноември 2018 | 20:51 - Обновена 0 0 0 0 1 Огромна и ужасяваща подутина на лявото око на Сам Хайд (вече 13-1-1, 6 КО) стана причина от неговия ъгъл да хвърлят бялата кърпа в края на осмия рунд и така Ричард Риакпорх (8-0, 7 КО) спечели първия двубой от боксовата галавечер в “Манчестър Арена”, чийто гвоздей е Александър Усик - Тони Белю. Fight over in round eight. Joe Gallagher throws the towel in because of a huge haematoma over Sam Hyde's left eye. Riakpohle wins. #UsykBellew pic.twitter.com/4St9CeT0k5 — Sheldan Keay (@SheldanKeay) November 10, 2018 Хайд, който тренира с други британски боксови таланти - Калъм Смит и Антъни Крола - има сериозни основания да съжалява за злощастния развой на събитията, защото печелеше почти всички рундове до преломния момент и почти сигурно щеше да запише убедителна победа по точки, ако се бе стигнало до пресмятане на съдийките карти. RIAKPORHE WINS! @R_Riakporhe defeats Sam Hyde via eighth round TKO on the #UsykBellew undercard after Joe Gallagher throws in the towel with Hyde nursing a terribly swollen eye.



What did you make of Riakporhe’s performance? #Boxing #HydeRiakporhe pic.twitter.com/FLbTJsO4zb — Boxing Social (@boxing_social) November 10, 2018

Риакпорх вече пък удължи серията си на победи с нокаут на седем, с което зарадва своя боксов ментор и редовен партньор в тренировките Дилиън Уайт. Любопитното при него е, че е оцелял на 15-годишна възраст след наръгване с нож. Той вече може да се похвали с интерконтиненталната титла в полутежка категория на WBA.

What a hook that was, you’d instantly assume that’s a head clash, negative, some swelling that for Sam Hyde, decent start to the night of boxing #Boxing #SkySportsBoxing #HydeRiakporhe pic.twitter.com/jzlf4sD7e2 — Kevin McLaughlin (@MrKevMac) November 10, 2018

Сам Хайд работеше по-добре с водещата си лява ръка, беше агресорът на ринга в първите седем рунда, а и отчиташе повече на брой чисти попадения. В осмия обаче всичко се обърна наопаки за него, когато Риакпорх доказа нагледно защо е с по-голяма сила на удара си, пласирайки няколко десни крошета. Те набързо доведоха до ужасяващото подуване около лявото око, а от ъгъла на Хайд прецениха да не рискуват повече здравето му. Damn Sam Hyde's eye is a mess never seen anything like that #UsykBellew pic.twitter.com/Ji7vjlwUXh — Damien O'Brien (@DamienMagician) November 10, 2018

