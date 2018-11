НБА Сагата приключи! Ето кой е новият отбор на Джими Бътлър 10 ноември 2018 | 20:26 - Обновена 0 0 0 0 13

Sources: Philadelphia's Jerryd Bayless has also been traded to Minnesota as part of Jimmy Butler deal. Covington/Saric/Bayless/2022 2nd for Butler and Patton. https://t.co/qSvFzjG5BU — Shams Charania (@ShamsCharania) November 10, 2018 Бътлър и възстановяващият се от контузия в момента център Джъстин Патън вече ще носят цветовете на Филаделфия, а в посока Минесота поемат Дарио Шарич, Робърт Ковингтън и Джаред Бейлис. Освен това изборът на Филаделфия във втория кръг на драфта през 2022 година става притежание на Уулвс.

Jimmy Butler and the Sixers fully expect to reach a deal on a long-term contract this summer, league sources tell ESPN. Sixers made deal with plans to add Butler to a Big Three with Joel Embiid and Ben Simmons. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 10, 2018 Бътлър поиска да бъде трейднат още преди началото на редовния сезон в НБА. Минесота бе в преговори с различни отбори, като Маями Хийт и Хюстън Рокетс се смятаха за някои от основните кандидати за звездата, но до споразумение не се стигна.



По всичко личи, че сагата с един от най-добрите играчи в НБА - Джими Бътлър, най-сетне приключи. 29-годишният стрелящ гард, който може да играе и като леко крило, ще премине в отбора на Филаделфия Севънтисиксърс, съобщават различни влиятелни източници, свързани с НБА. Треньорът и президент на баскетболните операции на Минесота Тимбъруулвс Том Тибодо до последно се опитваше да убеди недоволния Бътлър да остане при "Горските вълци", но в крайна сметка от Тимбъруулвс са се договорили със Сиксърс за сделка, включваща петима играчи.

