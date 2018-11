Тенис Чехия поведе на САЩ във финала на "Фед къп" 10 ноември 2018 | 19:43 0 0 0 0 0 Чехия откри с победа финала на „Фед къп“ срещу САЩ в Прага, след като в първия двубой Барбора Стрицова надделя над София Кенин с 6-7(5) 6-1 6-4. Битката продължи 2:43 часа, а ключът за успеха на чехкинята бяха седемте реализирани пробива срещу 4 за опонентката й. И двете тенисистки завършиха с по 32 непредизвикани грешки, а Кенин дори имаше два уинъра повече от Стрицова – 23. Чехкинята проби за 2-1 в първия сет, но съперничката й успя да върне брейка за 3-3. След още един разменен пробив сетът влезе в тайбрек, където Кенин не изпусна аванса от 5-2 и спечели първата част. It was an emotional day for @BaraStrycova playing in her last #FedCup tie...



10 pic.twitter.com/0HOAwyQCz8 — Fed Cup (@FedCup) November 10, 2018 Стрицова осъществи два пробива в следващия сет – за 2-0 и за 5-1. В същото време отрази 6 брейкбола и лесно изравни сетовете. В решителната част имаше цели 5 брейка, а три от тях бяха на сметката на чешката тенисистка. Вдъхновена от домашната публика, Стрицова завърши сета с 6-4, носейки откриваща победа за отбора си. Битката между Чехия и САЩ продължава с двубоя между Катерина Синякова и Алисън Риск. Чехия ще се стреми към шеста титла в последните осем години и общо 11-а от надпреварата. Настоящите шампионки от САЩ пък са и най-титулуваната нация в турнира с 18 трофея. A win in her last-ever #FedCup tie!@BaraStrycova defeats Sofia Kenin 67(5) 61 64 in two hours 43 minutes to give the hosts a 1-0 lead in Prague. #FedCupFinal 10 pic.twitter.com/jGm3CpLjlb — Fed Cup (@FedCup) November 10, 2018 Tenniskafe.com

