Тенис Тийм се плаши от Федерер, защото иска да си запази баланса 10 ноември 2018 | 19:10 0 0 0 0 1 Доминик Тийм стартира участието си на Nitto ATP Finals в Лондон тази неделя срещу Кевин Андерсън, но мислите му са насочени към сблъсъка с друг от опонентите му в груповата фаза – Роджър Федерер. Световният номер 8 е един от малкото състезатели, които могат да се похвалят с положителен баланс в срещите срещу швейцареца. Тийм е печелил две от трите си битки с Федерер и сега иска да подобри това съотношение. The current scene on Centre Court as Thiem and Zverev practise together.



Lendl very vocal as he watches on from the side. pic.twitter.com/vALotzLisG — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) November 10, 2018 „Гледам с нетърпение към този двубой, но съм и малко уплашен, защото искам да запазя положителния си баланс срещу него“, сподели 25-годишният австриец в навечерието на финалния „Мастърс“. „Със сигурност съм един от малкото, които имат позитивен баланс срещу Роджър“. Тийм надви 20-кратния шампион от Големия шлем в Рим и в Щутгарт през 2016, а регистрира единствената си загуба от този опонент в началото на същата година в Бризбън. Domi is taking over the Tennis TV‘s Instagram account today

(Video: Tennis TV‘s Instastory) #Thiem #NittoATPFinals pic.twitter.com/7u718ogkd6 — De Nela (@De_Nela) November 10, 2018 Австриецът не е в оптимална форма, след като загуби в откриващия кръг в Шанхай от Матю Ебдън, тръгна си от Виена след 1/4-финално поражение от Кей Нишикори и претърпя загуба на полуфинала в Париж от Карен Хачанов. Tenniskafe.com

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 593 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1