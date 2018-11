ONE Championship представи Димитриъс Джонсън и Еди Алварес

ONE Championship представиха най-новите си звезди - бившите шампиони в UFC Димитриъс Джонсън и Еди Алварес. Двамата отидоха в Сингапур за събитието ONE: Heart of the Lion, както и да се срещнат с новите си работодатели. DJ и Алварес отидоха в клетката и споделиха, че им харесва в Сингапур и нямат търпение да се бият за новата си организация.

Очаква се двамата да дебютират следващата година, когато от ONE ще направят турнири в категория муха и в лека категория. И докато DJ и Еди бяха представени, то друг бивш боец на UFC Сейдж Норткът беше в публиката и скоро може да се присъедини към тях. В момента той е свободен агент и сподели, че е там, за да преговаря с ONE.

.@sagenorthcutt and his Dad were out mingling with the ONE Championship team last night. Guessing we'll have an answer as to whether or not he's signing with them soon. pic.twitter.com/tF0i6kLU6e