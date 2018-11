Волейбол Марица с трансферна бомба 10 ноември 2018 | 17:13 - Обновена 0 0 0 0 0 Опитната разпределителка Катлийн Вайс, двукратна европейска вицешампионка с националния отбор на Германия, подписа за една година с Марица (Пловдив) и ще играе за българския волейболен шампион в битките от Шампионската лига и Националната волейболна лига през предстоящия сезон. Именитата 34-годишна състезателка вече пристигна в Пловдив и се очаква да направи своя дебют за Жълто-сините още утре в мача им с гостуващия Славия (София). През последните четири сезона Вайс неизменно играе в груповата фаза на Шампионската лига, като пристига в Града под тепетата от първенеца на Чехия АГЕЛ (Простейов). Тя стартира волейболната си кариера през 1993 година в родния си град в школата на Шверинер (Шверин). Освен в първенствата на Германия и Чехия, Вайс играе още в елитни отбори от Полша, Италия, Азербайджан и Холандия. В богатата си клубна кариера германската плеймейкърка печели шампионските титли и националните купи в Германия, Холандия и Чехия. Триумфира и със суперкупата на Холандия. В Италия стига до финал за купата. През сезон 2006-2007 с Шверинер печели бронзов медал от тогавашния втори по сила европейски клубен турнир за Купата на топ отборите. Transfer news! German star Kathleen Weiss joined Bulgarian champ #Maritza for upcoming Champions League and NVL season: https://t.co/yzXWWxIpxl #CLVolleyW #NVLBulgaria #volleyball #волейбол #Марица @CEVolleyballCL @TeamGER_Volley pic.twitter.com/RfV0uW2cQL — Maritza Plovdiv VC (@volleymaritza) 10 ноември 2018 г. От 2003 година 171-сантиметровата Катлийн Вайс е част от женския национален отбор на Германия, с който печели сребърни медали от Европейските първенства през 2011 и 2013 година, бронзов медал от Световното Гран При през 2009 година и злато от Европейската лига през 2013 година. Има над 300 изиграни мача за бундестима, като 30 от тях са на световни първенства. Преди това, с девическия национален отбор на страната си печели злато от Европейския младежки олимпийски фестивал през 2001 година. Същата година е обявена и за най-добър разпределител на Европейското първенство до 18 години. #Maritza to host #Slaviya in its #NVLBulgaria #volleyball season opener on Sunday at the Kolodruma! Ticket info: https://t.co/leFtd3XVqp #Марица #Славия #волейбол pic.twitter.com/gYSlkl742T — Maritza Plovdiv VC (@volleymaritza) 10 ноември 2018 г.

