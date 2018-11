Спалети: Между феновете на Интер и Моуриньо има огромна любов

| #Spalletti: "#AtalantaInter will give us the opportunity to see where we are in terms of our development. We need to keep motivating ourselves to constantly improve. In order to become an important part of Inter's history, victories are required." pic.twitter.com/vLyIWiPaFz — Inter (@Inter_en) 10 ноември 2018 г.

В неделя Интер ще гони поредна победа в Серия “А” през кампанията. “Нерадзурите” ще се изправят срещу Аталанта в 13:30ч., влизайки в двубоя след серия от седем поредни победи. Наставникът на Интер Лучано Спалети похвали тима от Бергамо и коментира реакцията на Жозе Моуриньо след края на мача между Ювентус Манчестър Юнайтед преди дни.Победната ни серия показва линията, която трябва да следваме. В началото на сезона започнахме отпуснато, но след това трябваше да вдигнем сериозно оборотите. Тези победи повишиха нашето самочувствие, но не трябва да за се главозамайваме. Победите не ти дават предимство в предстоящите мачове. Сега трябва да видим до какво психическо ниво сме стигнали”, започна Спалети.“Качествата на отбора на Аталанта не могат да бъдат оспорвани. Този мач трябва да бъде възприеман като допълнителен двубой от Шампионската лига. В някои компоненти Аталанта има по-добри показатели от нашите. Иван Перишич ? Понякога не е важно да вкарваш голове и да даваш асистенции. Той има сериозен принос за резултатите ни в последните мачове. Ще решим дали Брозович ще играе срещу Аталанта. Той е човекът, който връзва нашата игра от “Курва Норд” до центъра на терена”, допълни опитният наставник.“Ювентус е по-силен от всеки един и може би е отборът, който ще спечели Скудетото. В Серия “А” обаче всичко може да се случи и отборите трябва да се стремят към невъзможното. Реакцията на Моуриньо? Винаги можеш да реагираш по определен начин в такива срещи. Това е част от спектакъла. Когато раздразните лъва, той започва да реве. Реакцията на тифозите на Интер след жеста на Моуриньо доказва, че общите резултати пораждат безкрайна любов”, завърши Спалети.