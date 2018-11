Бокс Дионтей Уайлдър: Време е Америка да се събуди, аз съм най-опасният мъж на света (видео) 10 ноември 2018 | 15:16 - Обновена 0 0 0 0 2

#WakeDatAzzUp#BombZquad pic.twitter.com/5CrFGG8DHl — Deontay Wilder (@BronzeBomber) November 8, 2018

Уайлдър, който е шампион на Америка в тежка категория още от 2007 година, обсъди всичко с интервюиращия го - от победата над Луис Ортиз и невероятната му сила да нокаутира, до напрежението, което изпитва един елитен шампион. Всичко това се разнищва в детайли във видеото, заснето на покрива на двуетажен автобус, разхождащ се из Лос Анджелис.

Yeeeerr @Tyson_Fury while I WORK you sleep, while you work I’m WORKING HARDER.

It’s Time To Eat,

There’s only 3WEEKS#MOOD I GRIND

DIFFERENT!#BombZquad pic.twitter.com/3gEP1bki7p — Deontay Wilder (@BronzeBomber) November 10, 2018

Най-много обаче се изговори за предстоящата среща с Тайсън Фюри.

This ain’t no 9-5. This is life or death. Only the strong survive in this game. #BombZquad #WilderFury #December1st @premierboxing @showtimeboxing pic.twitter.com/7FE7y9tsgS — Deontay Wilder (@BronzeBomber) November 9, 2018

"През цялата кариера всички твърдят, че съм имал само една ръка. На ринга този път нещата ще бъдат различни. Всички планове, всичко, което сме си наумили, ще бъде захвърлено, както казва Майк Тайсън. Сега е моментът Америка да се събуди и да разбере, че сред тях е най-опасният мъж на земята - точно тук. И не си мислите, че ще оставя някакъв циганин да дойде просто ей така и да развали всичко? Не съм съгласен”, заяви Уайлдър.



Сблъсъкът между двамата титани ще се състои на 1 декември в Лос Анджелис. Уайлдър, който нокаутира всичките 7 претенденти за титлата му, ще опита да защити за 8-ми път пояса си. В третата среща от своето завръщане Фюри ще има възможността за втори път да стане световен шампион в тежка категория.



mma.bg

Световният шампион във версия WBC в тежка категория Дионтей Уайлдър поговори с Брендън Шауб от SHOWTIME Sports в едно обширно интервю преди най-грандиозната среща, състояла се в САЩ от 15 години насам. Уайлдър ще се изправи срещу Тайсън Фюри на 1-ви декември в Лос Анджелис.Уайлдър, който е шампион на Америка в тежка категория още от 2007 година, обсъди всичко с интервюиращия го - от победата над Луис Ортиз и невероятната му сила да нокаутира, до напрежението, което изпитва един елитен шампион. Всичко това се разнищва в детайли във видеото, заснето на покрива на двуетажен автобус, разхождащ се из Лос Анджелис.Най-много обаче се изговори за предстоящата среща с Тайсън Фюри."През цялата кариера всички твърдят, че съм имал само една ръка. На ринга този път нещата ще бъдат различни. Всички планове, всичко, което сме си наумили, ще бъде захвърлено, както казва Майк Тайсън. Сега е моментът Америка да се събуди и да разбере, че сред тях е най-опасният мъж на земята - точно тук. И не си мислите, че ще оставя някакъв циганин да дойде просто ей така и да развали всичко? Не съм съгласен”, заяви Уайлдър.Сблъсъкът между двамата титани ще се състои на 1 декември в Лос Анджелис. Уайлдър, който нокаутира всичките 7 претенденти за титлата му, ще опита да защити за 8-ми път пояса си. В третата среща от своето завръщане Фюри ще има възможността за втори път да стане световен шампион в тежка категория.

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2160 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1