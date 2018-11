Тенис Нишикори: В началото на сезона не виждах как ще стигна до Лондон 10 ноември 2018 | 14:55 0 0 0 0 0



"Имам късмет да съм в Лондон. В началото на годината не виждах как това ще се случи. До Монте Карло играех ужасно, нямах увереност и не показвах добър тенис", сподели Нишикори. 28-годишният тенисист се върна на корта през януари след 5-месечно отсъствие поради травма на дясната китка и бе изпаднал до номер 39 в световната ранглиста, като това бе най-ниската му позиция от 2011 г.



Нишикори заяви, че си е върнал самочувствието след "Ролан Гарос" и "Уимбълдън". След това той стигна до полуфиналите на US Open. "Щастлив съм, че играя наистина добре последните два месеца и се надявам и следващата седмица да е добра", допълни той.



A quick thanks to @Theory__! Thanks for dressing me for tonight’s event! pic.twitter.com/MFWLJ5jq5p — Kei Nishikori (@keinishikori) November 9, 2018

