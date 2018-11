Тайсън Фюри показа плочки (снимки)

Бившият световен шампион по бокс Тайсън Фюри изуми всички с новия си външен вид.

След като преди година британецът се появи на пресконференция с огромно шкембе, днес той отново го направи, но коренно различен.

Циганския крал, както е известен той, е стопил излишните мазнини, като дори плочки личат по неговата трансформация.

November 2017 November 2018@Tyson_Fury has already won pic.twitter.com/sfWOeiMFMM — Frank Warren (@frankwarren_tv) November 8, 2018

Неговата форма се дължи на това, че Фюри се готви усилено за битката с Дионте Уайлдър, която е със залог шампионския пояс от Световния боксов съвет.