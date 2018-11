Еди Хърн: Битката Уайлдър - Фюри е продала само 8000 билети (видео)

Боксовият промоутър Еди Хърн се заяде с Дионтей Уайлдър и Тайсън Фюри като заяви, че по негова информация считаният за супер сблъсък между двамата дори не може да напълни "Стейпълс Сентър" в Лос Анджелис, където ще се проведе на 1 декември.

Най-вероятно победителят от този двубой ще срещне Антъни Джошуа на 13 април на "Уембли" в обединителен двубой за титлите в тежка категория.



До този момент преговорите с Уайлдър неизменно се проваляха заради финансовите претенции, а според Хърн двубоят в ЛА е идеален шанс за Фюри и Уайлдър да докажат, че могат да предизвикат огромен интерес, с което съответно да си заслужат и по-голяма част от приходите при евентуалния сблъсък с Джошуа.

"Те са продали само 8 000 билета в зала за 19 000. Дори не са отворили горните трибуни. Ето колко привлекателни са", заяви Хърн. "Ще видим числата за пей-пър-вю гледанията.

