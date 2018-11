Националният вратар на Финландия напусна Бостън за неопределено време

Вратарят на Бостън Туука Раск напусна отбора за неопределен период поради лични причини, съобщиха от клуба от НХЛ. "Раск ще отсъства по семейни причини. Това не е свързано със здравето му, но е важно да уважаваме неговото право на личен живот и да му позволим да реши проблемите си в следващите дни", каза генералният мениджът Дон Суийни. Този сезон 31-годишният вратар има осем мача за Бостън. В двубоя тази нощ срещу Торонто ще пази Ярослав Халак.

Is Tuukka Rask’s leave backdated to 9:40 of the third period last night? https://t.co/0Q9pg40hL9