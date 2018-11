Други Бербатов: От книгата ми може да се вземе поука, със Стоичков сме в здравословна конкуренция 10 ноември 2018 | 12:37 - Обновена 0 0 0 1 17



Голмайстор №1 в историята на националния отбор на България Димитър Бербатов представи автобиографията си "По моя начин". На специална церемонията в столичен мол бившият нападател на Манчестър Юнайтед отговори на журналистически въпроси, след което раздаде множество автографи. Стотици негови фенове пристигнаха, за да си купят книгата и да получат подпис или да се снимат със своя идол."Благодаря на хората, които ме уважиха. Какъв е моят начин? Когато хората прочетат книгата, ще разберат какъв е бил моят начин, докъде ме е довел. Това е един от многото начини човек да успее, помогнал ми е, младите хора, които тепърва тръгват, могат да се припознаят. Сигурно две години бе процесът на писане. Не очаквах да бъде толкова трудно, но по-трудните неща накрая са по-сладки. И в увода си пише, че това е истинска история и невинаги свършва с хепиенд, но може да се вземе поука.



Написал съм всичко както съм живял, както съм го усетил и наистина може да се поучат хората. Доста хора ще се видят в книгата, други ще се припознаят. Някои неща не съм включил, защото са скучни. Победи и загуби съм побрал в книгата, но съм гледал да не е отегчителна. Мисля си, че е увлекателна. В крайна сметка хората ще дадат оценката си накрая.Звъннах на сър Алекс и му казах, че съм Берба и така. Не очаквам да се обиди някой, това са нещата, през които съм минал. Някои неща ти се губят след 20 години, но се постарахме всичко да е разказано така, както е било. Преценил съм, че това, което е в книгата, ще бъде напълно достатъчно. Дано има повече такива моменти с представяне на книги. Аз и Христо Стоичков сме успели хора, ще бъде урок за всички от подрастващото поколение, ако има повече такива книги. Трябва да има повече такива моменти, това е здравословна конкуренция.



Исках и песента My Way (бел. авт. - на Франк Синатра) да сложа, но не ми позволиха. Това е една от любимите ми песни. Едва ли ще има продължение на книгата, но човек никога не знае. Един ден мога да си кажа, че идва време за нова книга. Но нека не отегчаваме хората. Всеки ще разбере, когато кажа "стоп" на футбола. Може би в един момент ще се концентрирам в едно нещо, в което ще съм полезен. После ще се прехвърля на друго нещо. Ще бъде обявено какво ще се случи.



Конкурирал съм се най-вече със себе си. Имаше няколко трудни глави. Беше много трудна главата покрай финала на Шампионската лига на "Уембли", хората ще видят през какво съм минал там, беше много емоционално за мен. В крайна сметка беше приятно да се върна и да напиша всичко, през което съм минал.Исках и песента My Way (бел. авт. - на Франк Синатра) да сложа, но не ми позволиха. Това е една от любимите ми песни. Едва ли ще има продължение на книгата, но човек никога не знае. Един ден мога да си кажа, че идва време за нова книга. Но нека не отегчаваме хората. Всеки ще разбере, когато кажа "стоп" на футбола. Може би в един момент ще се концентрирам в едно нещо, в което ще съм полезен. После ще се прехвърля на друго нещо. Ще бъде обявено какво ще се случи. Дали Мартин Петров и Стилиян Петров ще напишат книги? Всеки си решава индивидуално. Аз не мога да давам съвети на Мартин и Стилиян дали си заслужава подобно нещо. Ако се решат на такава крачка, ще бъде интересно за всички. Най-емоционалният мач беше, когато се родиха децата ми. Всеки родител го знае. Това си заслужава най-много", каза Бербо пред журналистите.



