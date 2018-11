Тони Белю: С Александър Усик ще направим един от най-великите мачове

Тази вечер Тони Белю излиза в последния боксов двубой в своята кариера.

"Така искам да бъда запомнен", сподели Белю преди съботната галавечер в Манчестър Арена, в чийто главен двубой той се изправя срещу обединения шампион в полутежка категория и непобеден на профи ринга Александър Усик.

Good morning..so it’s finally here..IT’S FIGHT DAY!!! The first ever undisputed fight in British history - do not miss #UsykBellew tonight! @SkySportsBoxing @DAZN_USA pic.twitter.com/DBVad1TpKi — Eddie Hearn (@EddieHearn) November 10, 2018

"Влязох в килограмите, казах на всички, че ще успея. Готов съм за война. Казах му да бъда готов за война", сподели Белю, който през своята кариера си създаде реноме на изключителен биткаджия, който умее да поднася изненади с непремирим бокс.



"Не може да има мир без война, той е в дълбокото. Знам точно къде съм аз, изпитал съм всичко в играта и ще се покаже. Утре вечер ще създадем лудост, ще получите един от най-великите мачове за всички време, стига да не се реши със съдийски гласове."



"Толкова много пъти съм бил аутсайдер и сега отново ще шокирам света. Мисля, че действително никой не го вярва освен мен и няколко души в моя дом. Единственият, който може да ме победи, съм самият аз."

"My names not Tony, it's Anthony. I only gave myself the name to impress my Dad and make him proud... It all ends on Sunday" - @TonyBellew speaks in his @SkySportsBoxing Fighter Meeting#UsykBellew pic.twitter.com/qRYmOLfkUl — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 10, 2018

Белю е наясно с класата на съперника, когото откровено нарече по-добър боксьор. Това обаче не значи нищо според него.

"Александър е великолепен боксьор. Прекрасен. Брилянтен. Толкова добър, че за първи път в живота ми бих приел загубата, ако загубя. Но въпреки че знам, че той е много по-добър боксьор от мен, имам умението да поемам болката и да го накарам да си плати за секунда. Да намеря начин."