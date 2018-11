Лека атлетика Рязък завой в кариерата на Андрю Поци 10 ноември 2018 | 09:02 - Обновена 0 0 0 0 0



“Това е голяма промяна. Не взех решението лесно и може би е малко объркващо за някои хора, но не съм доволен от резултатите си на открито. Справям се наистина добре в зала, но сега чувствам, че трябва да наблегна на постиженията си на открито”, каза Поци пред Sky Sports.



Той е взел решение да се премести в италианската база Формия, след като вече е постигнал договорка да работи с Антунес, който все още не е прекратил напълно треньорската си кариера. За последно той е работил с кубински състезатели през 2013 г., но в момента подготвя италиански обещаващи атлети на базата за високи спортни постижения във Формия.



“Смятам, че е шанс да работя с него. Знам много за него, но мислех, че официално се е оттеглил преди пет години! Имам добър приятел атлет на име Паоло Дал Молин и след като видях негова снимка с Антунес, му писах съобщение да го питам дали работи с него”, добави Поци.



Британецът решил да посети базата в Италия, за да се запознае с групата на Антунес и веднага оставил на заден план обмисляните възможности за треньори във Великобритания и САЩ. Първите две нощи във Формия Поци нощувал в хотел, а с помощта на приятеля си Дал Молин си намерил апартамент на пет минути от тренировъчната база.



“Имах три куфара, приятел ме свърза с агент по недвижими имоти и два дни по-късно имах ключове. Бях в местните магазини, купих си легло, но наистина съжалявам, че не си донесох микровълновата печка от нас. Всичко се случи толкова бързо и бях решителен, за да съм сигурен, че ще направя първата си тренировка в понеделник”, завърши Поци.





