Бокс Усик – Белю: Вечният фаворит срещу вечния аутсайдер 10 ноември 2018 | 07:52 - Обновена

Бомбандировачът от Ливърпул Тони Белю ще е поредната звезда, която ще се опита да спре Усик. 35-годишният ветеран беше определен за много сериозен аутсайдер от букмейкъри и специалисти. Ала той е свикнал. В три от последните си четири мача бившият световен шампион беше отписан. Но той затвори устите на всички със страхотните изяви. Освен, че спечели титлата в полутежка категория Белю се качи и в горната тежка категория. Той беше отписан срещу Дейвид Хей, но го победи на два пъти.



Със своите 15 поредни победи (11 с нокаут) от 15 мача Усик влезе в историята като боксьорът, обединил абсолютната титла за най-кратко време. Той отново ще бъде на чужда територия, но този факт никога не го е притеснявал. Винаги готов за предизвикателства украинецът има една цел. А тя е да достигне до мач с Антъни Джошуа.





За целта подписа дългосрочен договор с Еди Хърн. Ако плановете на Усик се получат, той трябва да се бие с настоящия световен шампион в тежка категория през следващите две години. Вероятно това ще бъде и последният двубой за украинеца в полутежка категория, след което ще оваканти титлите. Този ход може да бъде от полза за Тервел Пулев, който ще има шанса да се намеси в битката за освободените пояси.

Тони Белю се прероди във втората част на своята кариера. Боксовите фенове в Ливърпул никога няма да забравят онзи паметен мач срещу Илунга Макабу на стадион „Гудисън Парк“ за световната титла в полутежка категория. Тогава британецът направи задно кълбо след тежък удар и нокдаун, но успя да се съвземе и да откаже мощния си противник.



Сърцатият Белю е мечтата за всеки боксов фен. Класическите му боксови умения се прелитат с желание да влиза на бесни размени с който и да е. Англичанинът толкова много се увлича, че дори неговият треньор Дейв Колдуел е вдигнал ръце и казва, че не може да направи нищо, за да го спре.



Историята на този мач е като за филм. Tonight's running order @ManchesterArena... We're live on @SkySports Box Office & @DAZN_USA: https://t.co/5B6y0nTDnq pic.twitter.com/5RH4PTfwJa — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) November 10, 2018 Непосредствено след триумфа на Усик в Световните боксови серии Тони Белю звъни на Еди Хърн с думите, че иска да се бие с украинеца. Находчивият промоутър веднага протри доволно ръце, защото си представи страхотния сблъсък, който ще видят феновете. Той побърза да обвърже Усик с договор, а за Белю този мач може да бъде нещо като бенефис. Англичанинът на няколко пъти загатва, че е на път да приключи своята кариера, но продължава да се бие, защото няма кой да го спре.

В стилово отношение двамата са коренно различни. Белю (30 победи, 20 с нокаут, 2 загуби и 1 равен) обожава класическите комбинации, а неговото могъщо ляво кроше е способно да приспи и слон. Усик е изградил своето боксово верую на движението и непрекъснатия тормоз на съперника със светкавични атаки. Забележителната издържливост и убийственото темпо на украинеца са неговите най-силни оръжия.

Тази вечер феновете в Манчестър могат да са сигурни ,че ги очаква паметен сблъсък. Усик винаги е фаворит в своите мачове, а вечният аутсайдер Тони Белю ще се опита да хвърли поредната бомба в своята кариера. Каквото и да се случи, тази среща още отсега е сред кандидатите за Мач на годината. FACE OFF | @usykaa vs @TonyBellew



