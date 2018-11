Испания Дани Алвеш: Гуардиола печелеше мачовете ни, с Меси имах странна връзка 09 ноември 2018 | 20:16 - Обновена 0 0 0 0 1



“Помня първия ни разговор. От първия момент той много, много, много ясно заяви какво иска и защо е заел поста. Имаше огромното желание да направи нещо различно като мениджър на този отбор. Щеше да е предизвикателство, но помня как той каза “Мога да го направя, ако ме последваш”. Това не се оказа много лошо за него, нали? DANI ALVES INTERVIEW



Why he said no to 'genius' Pep Guardiola at Man City, how close he came to joining Chelsea, and why playing with Leo Messi was 'like setting off fireworks'



Read here https://t.co/fUGFVtY6f3 pic.twitter.com/Ci9LMsqUvo — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 9, 2018 Гуардиола много ме подобри като футболист. Научи ме на много неща и затова при всяко интервю повтарям едно и също: той е най-добрият треньор, с когото съм работил. Той е гений в ключовите моменти. Той знае как неговите играчи да разберат какво трябва да правят. В много случаи той беше треньор, който печелеше мачовете ни. Ние просто трябваше да следваме инструкциите му”, споделя пред Sky Sports бразилецът, който в документален филм за специалиста определя работата с него като “по-добра от секс”. Dani Alves on being trained by Pep Guardiola "It's better than sex".



Започнах да си мисля: "Уау, не знам дали ще спечелим нещо, но поне ще се наслаждаваме". Така разбрах футбола. Това е спорт, чрез който да се наслаждаваш и да си прекарваш добре с приятели. Чувствах се сякаш играех на улицата пред дома ми в Бразилия с чифт джапанки. Беше изненадващо за мен, защото дойдох от Севиля , където стилът беше съвсем различен от този в Барселона. В този момент връзката с Лео беше като фойерверки. Казах си: "Уау, ще играя тук за клуб, който защитава истинското значение на думата футбол"", заяви десният бек.

