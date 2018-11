Англия Официален отговор от Ливърпул във връзка с информациите за продажба 09 ноември 2018 | 20:06 - Обновена 0 0 0 0 1



“Колкото и да се изкушаваме да дадем безсмислен отговор на едно такова твърдение, от името на собствениците определям тази информация като необосновано спекулация. И да повторим още веднъж: този клуб не се продава”, увери говорител на клуба пред Liverpool Echo.

Jürgen Klopp wants everyone connected with #LFC to show a positive reaction on Sunday – but warned anyone who expects an easy game should stay at home.https://t.co/ZelE5wkNau — Liverpool FC (@LFC) November 9, 2018

Fenway Sports Group притежава популярния английски клуб от октомври 2010-а година насам. Собствениците на Ливърпул от Fenway Sports Group опровергаха появилите се информации, че са готови да продадат клуба. Според New York Post президентът Джон Хенри бил готов да сключи сделка срещу сума от порядъка на 2 млрд. долара и затова тайно бил в очакване на оферти. Това обаче беше отречено от говорител на мърсисайдци.“Колкото и да се изкушаваме да дадем безсмислен отговор на едно такова твърдение, от името на собствениците определям тази информация като необосновано спекулация. И да повторим още веднъж: този клуб не се продава”, увери говорител на клуба пред Liverpool Echo.Fenway Sports Group притежава популярния английски клуб от октомври 2010-а година насам.

Още по темата

0 0 0 0 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 2412 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1