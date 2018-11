Обамеянг получи наградата за Играч на месеца във Висшата лига

5 goals

3 matches@Aubameyang7 is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for October #PLAwards pic.twitter.com/ei6TfChp1y — Premier League (@premierleague) November 9, 2018

Delighted to win Carling Goal of the Month for October for our team effort v Fulham last month pic.twitter.com/fEhdacXBuy — Aaron Ramsey (@aaronramsey) November 9, 2018

Нападателят на Арсенал Пиер-Емерик Обамеянг беше обявен за Играч на месец октомври във Висшата лига. Той получи наградата благодарение на головете си в мачовете срещу Фулъм (два гола за 5:1), Лестър (два гола за 3:1) и Кристъл Палас (един гол за 2:2).Междувременно, за най-добър мениджър през октомври беше избран наставникът на Борнемут Еди Хауи. Миналия месец тимът му записа три победи срещу Кристъл Палас (2:1), Уотфорд (4:0) и Фулъм (3:0), както и нулево реми срещу Саутхамптън Наградата за най-красив гол отиде при халфа на Арсенал Аарън Рамзи за попадението му срещу Фулъм.