Бокс 2000 украинци ще викат за Усик в “Манчестър Арена” 09 ноември 2018 | 18:14 - Обновена 0 0 0 0 0 Тони Белю (30-2, 20 KO) среща Александър Усик (15-0, 11 KO) в утрешния си двубой в полутежка категория, който ще е главното събитие на боксовата гала в “Манчестър Арена”.



Според информация на украинските медии двубоят Александър Усик – Тони Белю ще посетят около 2000 украински фенове, които ще подкрепят мощно притежателя на поясите във версиите WBA, WBO, WBC, IBF и на списание The Ring.

Капацитетът на “Манчестър Арена” е за 21 000 зрители, а всички билети за боксовата гала вече са продадени.

FACE OFF | @usykaa vs @TonyBellew



#UsykBellew #HeWhoDares pic.twitter.com/3Y2O5ec001 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 9 listopada 2018

Битката Усик - Белю ще се състои на 10 ноември.

LEAN AND MEAN



Years were spent worrying about the scales but @TonyBellew is at his optimum weight with a physique fit for the occasion



Капацитетът на "Манчестър Арена" е за 21 000 зрители, а всички билети за боксовата гала вече са продадени.Битката Усик - Белю ще се състои на 10 ноември.

