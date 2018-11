Квитова пропуска първия ден на двубоя между Чехия и САЩ

Барбора Стрицова ще заеме мястото на Квитова в Чехия и ще играе срещу София Кенин на сингъл. След това Катерина Синякова ще срещне Алисън Риски във втория мач.

