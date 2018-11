Тони Белю се оказа малко по-тежък от Александър Усик (видео + снимки)

Белю закова стрелките на кантара на 90,265 кг, докато украинецът, който е притежател на поясите WBA, WBO, WBC и IBF, показа тегло от 89,811 кг.

WATCH! There was plenty of respect at the weigh-in head to head and @usykaa chose a @ManCity scarf to copy @TonyBellew's new look! #UsykBellew https://t.co/JnvW4VAj5I — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 9 listopada 2018

Британецътсе оказа с почти 400 грама по-тежък от своя съперникпреди утрешния си двубой в полутежка категория, който ще е главното събитие на боксовата гала в “Манчестър Арена”.Двубоят Белю - Усик се очаква да започне утре вечер малко преди полунощ на “Манчестър Арена”.